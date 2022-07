F1, Toto Wolff sugere que os seus rivais têm contornado as regras esta época

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, sugeriu que os seus rivais têm infringido as regras desta época no que toca à legalidade dos fundos dos seus carros. A partir do Grande Prémio da Bélgica, o primeiro GP após a grande paragem de verão, entra em vigor uma nova diretiva técnica que se prende com a utilização do chamado “fundo flexível” através da utilização do “skid block”, acessório retangular obrigatório no fundo de um carro de corrida, que é…...