F1: Max Verstappen falou com a Netflix e revelou condições para voltar ao Drive to Survive

Max Verstappen não gostou da forma como foi retratado no Drive to Survive e, por isso, ficou de fora da produção da quarta temporada. O neerlandês campeão do mundo falou com os produtores da série e revelou as condições para voltar a participar. Verstappen nunca gostou da forma como a série retratou alguns pilotos e as relações com os adversários e por isso afastou-se. Verstappen falou com os produtores e parece agora mais inclinado em ter uma participação mais ativa:…...