WRC, Rali da Estónia, Kalle Rovanperä: “Vamos tentar lutar pelo título”

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram pela quinta vez este ano, em sete ralis Kalle, recriaste a magia da tua primeira vitória no WRC o ano passado nesta mesma prova. Como foi este triunfo?“Em geral, claro que foi um bom fim-de-semana. Grande luta logo desde o início com os meus adversários [enquanto] abria a estrada. O Elfyn também esteve perto o tempo todo, a fazer pressão. Bom fim-de-semana, pilotagem adequada do rali e bons troços”. O que achaste…...