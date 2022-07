Campeonato de Portugal Rotax no Bombarral: Corridas intensas

Gonçalo Coutinho, Pedro Ribeiro, João Dinis, Martim Meneses, Martim Marques, João Maria Pereira e José Pedro Pinto venceram nas suas categorias a terceira prova do Campeonato de Portugal Rotax. Por Filipe CairrãoFotos Alexandre Araújo/HelloFoto No KIRO-Kartódromo Internacional daRegião Oeste, no Bombarral, sob a organização da ACDME, 70 pilotos distribuídos por diferentes categorias,proporcionaram corridas intensas. Categorias DD2 e DD2 MasterGonçalo Coutinho, com um kart equipado com chassis Kosmic,depois de ser o quinto mais rápido nos treinos cronometrados, venceu as três Finais…...