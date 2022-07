F1, Fred Vasseur à procura de estreia na F1 para Théo Pourchaire

O chefe de equipa da Alfa Romeo, Fréderic Vasseur, diz que a equipa está a trabalhar arduamente no que toca a encontrar uma “solução” para que a estrela da Fórmula 2, Théo Pourchaire, faça uma sessão de Treinos Livres 1 em algum momento desta época, embora existam problemas de agenda que o tornam “difícil”. De acordo com as regras para 2022, é obrigatório que todas as equipas deem uma oportunidade a um piloto júnior de participar nos TL1, em pelo…...