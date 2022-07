Fórmula E, Nova Iorque: Nick Cassidy consegue segunda pole consecutiva, Félix da Costa segundo

Segunda qualificação, segunda pole para Nick Cassidy. O piloto da Envision Racing conseguiu novamente a pole em Nova Iorque, levando a melhor sobre António Félix da Costa que ficou com o segundo lugar da grelha. Hoje, sem a chuva a incomodar, tivemos mais uma qualificação animada. A qualificação para a ronda12 do campeonato do mundo de Fórmula E teve como palco o mesmo de ontem, com a baixa de Brooklyn a receber os monolugares elétricos. Depois da chuva de ontem…...