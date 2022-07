WRC, Kalle Rovanpera vence Rali da Estónia: a caminho do título

Kalle Rovanperä venceu e convenceu o Rali da Estónia, e o primeiro título ficou um passo mais perto. Já poucos duvidam que este ano, vai ser campeão. Elfyn Evans fez uma boa prova, mas a sua ‘besta negra’ é agora 20 anos mais novo. Ott Tanak terminou no pódio, após uma prova ‘cinzenta’. O Mundial de Ralis prosseguiu na Estónia, uma prova com grandes semelhanças com a Finlândia, que este ano não teve um grande interesse competitivo, tal foi o…...