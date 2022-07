F1, George Russell: “Se ‘levar uma tareia’ provavelmente estou fora da porta…”

Depois de três anos na Williams, George Russell está finalmente a dar cartas na Mercedes, mas o jovem piloto tem os pés bem assentes no chão e sabe o nível de exigência desta equipa. Sabe que tem de produzir a preceito para a Mercedes e ele próprio lutarem pelos campeonatos.George Russell ‘mostrou-se’ bem nos tempos da Williams, entre 2019 e 2021, produzindo acima do valor do carro, mas agora com a Mercedes tem de elevar ainda mais o nível: "Gosto…...