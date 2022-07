F1: Charles Leclerc acredita que Lewis Hamilton ainda pode chegar a um oitavo campeonato

Charles Leclerc não descarta a hipótese de Lewis Hamilton ainda poder vencer o seu oitavo Campeonato do Mundo de Pilotos. Hamilton continua empatado a sete títulos individuais com Michael Schumacher, depois de ter estado muito perto do oitavo, no ano passado. No entanto, este ano não tem sido nada fácil para a Mercedes, que foi confrontada com a falta de competitividade do seu W13, face ao nível do F1-75, da Ferrari e do RB18, da Red Bull. O britânico encontra-se…...