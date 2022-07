RX Portugal: Calor foi rei em primeiro dia de corrida de Montalegre 2

Regresso quente do RX Portugal by Transwhite a Montalegre para a 4ª jornada do ano, tanto em pista como em termos de temperatura do ar.Que diferença fazem pouco mais de três meses entre a abertura da época do Campeonato de Portugal de Ralicross by Transwhite, em Montalegre, e o regresso a Terras do Barroso neste fim-de-semana, com as temperaturas negativas e a neve a darem lugar a um abrasador fim-de-semana de Verão, com temperaturas acima dos 30ºC e muito pó…...