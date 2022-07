CRM, Rali do Faial/Santana: vitória concludente de Miguel Nunes

Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) venceram o Rali do Faial/Santana depois de baterem por 9.5s Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2 evo). Os vencedores ganharam os cinco primeiros troços do rali, mas sempre com Camacho por perto, chegando no entanto a um avanço de 8.2s. Nunca perderam uma especial para Camacho, com os terceiros classificados, José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) a ganharem dois dos três últimos troços, terminando a 35.9s dos vencedores.O quarto posto foi para…...