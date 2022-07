Fórmula E, Nova Iorque: Nick Cassidy vence corrida encurtada

Foi uma tarde nada fácil nas docas de Nova Iorque para os pilotos da Fórmula E na 11ª ronda do campeonato do mundo do campeonato elétrico de monolugares. Depois de uma qualificação marcada pela chuva, que afastou os principais candidatos da fase dos duelos, teve lugar uma corrida sem grande história, controlada pelos homens que arrancaram nas duas linhas da frente da grelha de partida. Nick Cassidy, piloto da Envision Racing, foi o vencedor de uma corrida absolutamente caótica na…...