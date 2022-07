WRC: Kalle Rovanpera perto de vencer novamente o Rali da Estónia

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) estão cada vez mais perto de vencer o Rali da Estónia, prova onde o piloto se estreou a vencer há um ano. Terminam o segundo dia de prova com 29.1s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), depois de o terem começado com 11.7s. O galês bem tentou, mas com os pisos mais escorregadios, Rovanpera não deu a mais pequena das hipóteses, vencendo sete dos nove troços do dia. Em…...