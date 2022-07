Grupo Daimler assegura Mercedes na F1: “compromisso de tornar a Fórmula 1 neutra em CO2”

Numa entrevista que deu à inglesa Autocar, Ola Källenius, director-geral do grupo Daimler, assegurou a permanência da Mercedes na Fórmula 1, e confirma que isso não estará ligado aos resultados, mas sim ao compromisso do Grupo Daimler em contribuir para a descoberta do melhor caminho de futuro para a indústria automóvel. A ideia é que o próximo ciclo de motores na Fórmula 1 veja reforçada a sua componente elétrica, e ao mesmo tempo, o motor de combustão será utilizado para…...