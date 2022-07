Fórmula E, Nova Iorque: Nick Cassidy faz a pole, Félix da Costa foi décimo

A primeira sessão de qualificação do fim de semana de Nova Iorque contou com a chuva, que complicou a tarefa ao pilotos do Grupo B. Nick Cassidy da Envision Racing, esteve imparável e conseguiu a pole. António Félix da Costa foi um dos pilotos a quem a chuva atrapalhou. Fase de grupos No Grupo A, a sessão foi interrompida quando faltavam ainda 9 minutos para o fim com um acidente de Sérgio Sette Câmara a obrigar a interrupção, depois de…...