Rali do Faial/Santana: Miguel Nunes 8.2s na frente de Alexandre Camacho

No final da segunda secção do segundo dia do Rali do Faial, Miguel Nunes e Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) lideram a prova com 8.2s de avanço para Alexandre Camacho e Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2 evo).José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) são terceiros a 36.5s, na frente de Miguel Correia/Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo). Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) são quintos classificados. Bernardo Sousa/Hugo Magalhães (Citroën C3 Rally2) ficaram de fora devido a uma…...