F1, Otmar Szafnauer defende Alpine: “Não estamos a falhar com o Fernando (Alonso)”

O chefe de equipa da Alpine, Otmar Szafnauer, defende a equipa, depois do espanhol a ter criticado por lhe estar a custar bastantes pontos esta época. O bicampeão mundial reclamou que já poderia ter somado 60 ou 70 pontos a mais se não fossem os constantes problemas de fiabilidade: “O carro do Esteban (Ocon) é sempre bom”, disse o espanhol após o GP da Áustria, palco de mais um problema, desta vez com a sua centralina eletrónica.Otmar Szafnauer disse ao…...