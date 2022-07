WRC, Rali da Estónia: Troca de líder, Kalle Rovanpera termina dia na frente

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) são os novos líderes do Rali da Estónia, depois de baterem Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), por 22.6s neste troço, devido a uma saída de estrada destes logo no início do troço, convertendo por isso uma desvantagem de 10.9s num avanço de 11.7s.Elfyn Evans tinha dominado por completo a manhã do rali, vencendo todos os troços, triunfando também no primeiro da tarde, mas a partir daí a chuva ajudou Rovanpera a…...