F1: Motores Red Bull em vantagem face aos Ferrari

Segundo Masashi Yamamoto, antigo diretor executivo da Honda e agora consultor da marca, a Red Bull está em vantagem face aos motores Ferrari. Os problemas de fiabilidade da Ferrari têm dado dores de cabeça aos engenheiros da equipa e a Red Bull, que no início do ano penou com a fiabilidade, está agora em melhor forma. Yamamoto acredita que os motores Red Bull (Honda) têm vantagem. "É verdade que a Ferrari esteve forte [na Áustria], mas olhando para a falha…...