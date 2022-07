F1, Toto Wolff: “Faltam-nos dois ou três décimos”

A Mercedes continua a dar passos certeiros rumo à recuperação, mas o trabalho está longe de concluído. Apesar de já terem resolvido os problemas do Porposing, ainda não estão ao nível da Ferrari e Red Bull. Toto Wolff fez a avaliação do momento e reconheceu que é necessário encontrar mais performance: "Ainda nos faltam dois ou três décimos no desempenho", disse Wolff aos meios de comunicação social, depois do GP da Áustria. "No geral, o carro foi muito mais rápido…...