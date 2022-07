F1: George Russell admite que três anos na Williams foi demasiado tempo

George Russell chegou à Williams em 2018, logo após ter conquistado o campeonato de pilotos de Fórmula 2. Em três anos na Williams, Russell conquistou um pódio, no controverso GP da Bélgica de 2021 e foi chamado uma vez à Mercedes para substituir Hamilton, no GP de Sakhir de 2020. Num episódio recente do Beyond The Grid, o podcast oficial da F1, o atual piloto da Mercedes declarou que já há muito tempo que queria deixar a Williams para rumar…...