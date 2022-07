F1: Acidente de Guanyu Zhou leva FIA a testes mais rigorosos

A FIA anunciou que vai fazer testes mais rígidos do ‘santantónio’ (‘rollhoop’) o topo da estrutura do roll bar nos monolugares de Fórmula 1 a partir de 2023, após o brutal acidente de Guanyu Zhou no Grande Prémio da Grã-Bretanha.A peça topo dessa estrutura do monolugar de Zhou partiu-se no impacto do carro com o alcatrão, num incidente em que o Alfa Romeo capotou e deslizou até às barreiras, depois duma carambola envolvendo o piloto chinês, George Russell e Pierre…...