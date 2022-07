F1: Paul Ricard será determinante para as unidades de potência da Ferrari

A Ferrari teve um fim-de-semana bipolar em Spielberg – por um lado Charles Leclerc venceu o Grande Prémio da Áustria, por outro, Carlos Sainz abandonou, com outra falha no V6 turbo híbrido de Maranello, inviabilizando uma dobradinha da equipa. Mas pode haver boas notícias para a formação transalpina.Depois dos problemas de 2020, que tiveram ainda repercussões em 2021, a Scuderia deu este ano um passo de gigante com a sua unidade de potência, que se afirma como uma das mais…...