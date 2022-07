CRM, Rali do Faial hoje na estrada

Arranca hoje o Rali do Faial – Santana 2022, quarta prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira.A organização do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira terá as verificações técnicas iniciais a partir das 16:45 no Kartódromo do Faial, instalações que recebem também, a partir das 20:45, a cerimónia de partida.A nível competitivo, às 21:51, cumpre-se a primeira classificativa, Kartódromo “Coral” 1, num cenário único em que os espetadores costumam chegar às dezenas de milhar. Desportivamente, é esperada grande…...