WRC, Rali da Estónia, PE1: Craig Breen é o primeiro líder

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) foram os mais rápidos na curta super especial de abertura do Rali da Estónia, com sete duplas a ficar separadas por menos de um segundo. Segundo posto para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) a 0.1s com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a 0.2s. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram quartos a 0.3s na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) que ficaram a 0.5s da frente.Seguiram-se…...