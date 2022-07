WRC, Rali da Estónia: Thierry Neuville na frente, Takamoto Katsuta despistou-se

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram os mais rápidos no shakedown do Rali da Estónia, com o registo que obtiveram na sua terceira passagem, batendo Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) por 0.4s com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) 0.6s mais trás.Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram quartos na frente de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) e do regressado Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1).O melhor Ford foi o de…...