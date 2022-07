F1: Mercedes explica as reparações que teve de fazer na Áustria

Os mecânicos da Mercedes tiveram de fazer horas extras para conseguirem reparar os dois carros que sofreram acidentes na qualificação de sexta. Lewis Hamilton e George Russell não conseguiram evitar acidentes e por isso a garagem da Mercedes enfrentou trabalho árduo. O Diretor Técnico Mike Elliott explicou no debrief da equipa, publicado no youtube, que foi preciso improvisar para as equipa poder ter os dois carros prontos: "Quando dois carros batem, a partir daí, vai ser sempre um fim-de-semana muito…...