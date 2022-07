WRC, Rali da Estónia, Richard Millener: “estou a contar com um bom desempenho”

A M-Sport já espera ter conseguido resolver o problema que atrasou Sébastien Loeb no Rali Safari. Uma anilha que custa 10 cêntimos soltou-se e um incêndio deflagrou na zona do motor do Ford Puma, terminando com a esperança de, pelo menos, o francês lutar pelo pódio. A questão era fácil de reparar, mas também era um tipo de avaria que é muito difícil de ver nos testes, admitiu Richard Millener, Diretor da Equipa, antes de projetar o que pode ser…...