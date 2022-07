WRC: Rally do México perto do regresso

O México está muito perto de voltar ao calendário do WRC em 2023. A última vez que a prova se realizou foi em 2020, num evento que se realizou in extremis depois de ‘rebentar’ a pandemia, e houve na altura o receio de muitos não conseguirem regressar à Europa devido a um ‘lockdown’ aéreo que houve nessa altura.Os organizadores foram forçados a cancelar a etapa final do rali de modo a permitir que os pilotos e equipas regressassem a casa…...