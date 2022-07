Andrew Wheatley (Dir. Ralis da FIA): “competição tem sido muito equilibrada no WRC”

Com a aproximação da segunda metade da temporada Mundial de Ralis da FIA, o Diretor de Ralis da FIA, Andrew Wheatley faz um balanço desta primeira metade de ano dos novos Rally1 híbridos. Fala do WRC2, do êxito que tem sido a introdução da tração total no WRC3 e destaca ainda a equilibrada luta no Mundial de Todo o Terreno... Como avalia a época da WRC até ao momento?"Sem dúvida, muito gratificante e encorajadora. O que tem sido particularmente agradável…...