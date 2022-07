F1: E se a Honda regressar?

A Honda saiu oficialmente da F1 (embora esteja ainda indiretamente ligada à Red Bull) mas não fecha a porta ao regresso. Depois de uma passagem com altos e baixos, começando pelo regresso falhado com a McLaren e a história de sucesso com a Red Bull, a Honda viveu um turbilhão de 2015 a 2021. A saída aconteceu na altura de maior sucesso da marca nos últimos tempos, mas a porta do regresso não está fechada e uma comitiva da marca…...