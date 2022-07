WRC, Rali da Estónia: como reage Ott Tanak ao brilhantismo de Kalle Rovanpera?

Tendo em conta como está atualmente o Mundial de Ralis, sabemos de antemão que a luta não se resume a Kalle Rovanpera e Ott Tanak, mas ninguém duvida que será neles que estarão postas a maior parte das atenções este fim de semana… O Mundial chega precisamente a meio com o Rali da Estónia, sétima prova do WRC 2022. O líder do Campeonato Mundial de Ralis, Kalle Rovanperä irá reacender algumas memórias muito especiais ao regressar ao Rali Estónia desta…...