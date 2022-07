CRM: Rali do Faial-Santana com boa lista de inscritos

A prova que antecede o Rali Vinho Madeira tem sempre o potencial de seduzir equipas 'continentais' para preparar a prova do CPR e este ano o Rali do Faial-Santana, não é exceção.Na estrada nos dias 15 e 16 de julho, a prova do Clube 100 à Hora da Madeira tem uma lista de luxo com 39 inscritos.A quarta prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira terá à partida 11 equipas com viaturas Rally2, e ainda 2 viaturas RGT, para…...