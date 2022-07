RX Portugal prossegue em Montalegre

Pouco mais de três meses volvidos sobre o arranque do RX Portugal by Transwhite, o Campeonato de Ralicross e Kartctross está de volta a Montalegre para a 4º jornada do ano. Está aí a primeira repetição do ano, com pilotos, máquinas e equipas quase de malas feitas para o regresso a Terras do Barroso a 16 e 17 de Julho e que, desta feita, se espera fazer sem roupa de Inverno e com ausência da neve, ao contrário do que…...