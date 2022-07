GP Áustria F1: 10 lições de Spielberg

Por Pedro André Mendes e Fábio Mendes Eis os pontos de destaque e o que aprendemos no GP da Áustria: Mick Schumacher a evoluir Mick Schumacher voltou a somar pontos e depois de ter terminado no oitavo posto no GP da Grã-Bretanha, conquistou o seu melhor resultado na ainda curta carreira na Fórmula 1 na Áustria com o sexto lugar. Foi uma resposta muito boa do piloto alemão às críticas que sofreu após os acidentes no Mónaco e na Arábia…...