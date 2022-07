GP Áustria F1: Alguns dados estatísticos

Terminamos a análise do GP da Áustria com alguns dados estatísticos: 5ª vitória para Charles Leclerc Esta foi a 5ª vitória de Charles Leclerc na F1, a terceira na época 2022. Com esta vitória, o monegasco igualou nomes como Keke Rosberg, Clay Regazzoni, John Watson e Michele Alboreto. 242ª vitória da Ferrari A Ferrari reforçou a sua posição como a equipa com mais vitórias na F1, conquistando a 242ª vitória da sua história na F1, como uma taxa de aproveitamento…...