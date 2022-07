F1: Sebastian Vettel vai decidir futuro nas próximas semanas

Sebastian Vettel ainda não decidiu se vai continuar na F1 ou se vai pendurar o capacete. O piloto alemão admitiu que ainda desconhece o seu futuro, mas que irá tomar a sua decisão nas próximas semanas, com a sua família. Vettel reafirmou que terá de ver melhorias no carro e na Aston Martin para ficar tentado em manter-se mais tempo no Grande Circo: "A decisão ainda está pendente, mas irei pensar nisso nas próximas semanas", disse Vettel numa entrevista com…...