F1, Alex Albon: “Igualamos o andamento da McLaren”

Alex Albon voltou a usar a nova "versão" do FW44, com um conceito aerodinâmico diferente e os resultados parecem animadores pois Albon admitiu que o seu Williams apresentou um ritmo semelhante ao dos McLaren, um upgrade face ao que vinha a acontecer. Apesar do resultado não ter sido o tão positivo quanto a equipa desejava, ficaram bons apontamentos para o futuro: "Arriscámos, fomos ousados e tive de forçar um pouco demais os pneus para acompanhar o Valtteri [Bottas], pois ele…...