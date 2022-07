CPR: Bernardo Sousa confirmado no Rali Vinho da Madeira

Bernardo Sousa estará presente na próxima edição do Rali Vinho da Madeira com um Citroën C3 Rally2. Já se previa que viesse a suceder, até porque o madeirense estará no próximo fim de semana no Faial a disputar a prova do CRM, como preparação para o Vinho Madeira, mas agora chega a confirmação oficial.O piloto madeirense regressa à organização do Club Sports da Madeira com o apoio da TVI e Sports & You e motivado após a vitória obtida na…...