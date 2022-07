GP Áustria F1: Os cinco melhores

O GP da Áustria foi recheado em pontos de interesse, mas destacamos os cinco melhores: Charles Leclerc Charles Leclerc foi o piloto em destaque no GP da Áustria. O piloto da Ferrari pareceu confiante no sábado, apesar de não ter chegado perto de Max Verstappen na corrida sprint. No domingo entendemos os motivos de confiança e o ritmo da Ferrari foi realmente muito mais forte. Com uma gestão de pneus mais eficaz em relação à Red Bull, a Ferrari esteve…...