GP Áustria F1: Helmut Marko não gostou da tentativa de ultrapassagem de Pérez a Russell

A corrida de Sergio Pérez ficou marcada por um toque com George Russell na curva 4 do Red Bull Ring ainda na volta inicial do GP da Áustria. Do contacto entre os dois pilotos resultou uma penalização para Russell depois da saída de pista do piloto mexicano, que para além de ter baixado para o último lugar da classificação, ficou com danos no carro que obrigaram à desistência um pouco mais tarde. Para o conselheiro da Red Bull Helmut Marko a…...