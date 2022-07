GP Áustria F1: Problemas de Verstappen durante a corrida foram inesperados

Depois de Max Verstappen ter sido incapaz de aguentar as investidas dos Ferrari durante a corrida do GP da Áustria, com o piloto a queixar-se de falta de aderência do eixo dianteiro do RB18, Helmut Marko acredita que a Red Bull precisa de se concentrar nos problemas que o piloto referiu durante a prova. Em declarações à Sky, Marko admitiu que as questões levantadas por Verstappen com os pneus foram inesperadas. "Depois da nossa superioridade na sexta-feira e no sábado, isto foi…...