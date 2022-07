WEC: Projeto inovador de Ferdinand Habsburg permite aos fãs ter controlo de uma equipa

É um projeto no mínimo inovador e que poderá mudar a face da competição automóvel, se tiver sucesso. Ferdinand Habsburg, piloto LMP2 e campeão em título, pretende mudar a face do desporto apresentando uma equipa financiada pelos fãs. A ideia é encontrar interessados que irão pagar e, por isso, terão direito de voto nas decisões da equipa, como decorações do carro, potenciais colegas de equipa de Habsburg e cores dos fatos, entre outras decisões chave. A ideia pretende juntar 10…...