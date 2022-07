WEC, Monza: Primeiro teste duro para a Peugeot

Não foi fácil a primeira prova para a Peugeot, na estreia oficial do 9X8, no protótipo que deu muito que falar, com a ausência de asa traseira. O #94 terminou a prova, o que é um sinal positivo, mas ficou claro que há ainda muito a melhorar do lado da fiabilidade das máquinas francesas. O #93 não terminou a prova sequer, assolado com problemas mecânicos. No final, o balanço não pode ser positivo para uma equipa que pretende vencer no…...