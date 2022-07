WEC, Monza: Ferrari falhou a vitória por dois minutos

A corrida aconteceu como planeado para a Ferrari. E por isso a AF Corse sabia que teria de parar antes do fim da prova para um reabastecimento final, o que aconteceu a dois minutos do fim. Com o Safety Car a meio da prova, as estratégias das equipas ficaram afetadas e desde essa altura que o jogo da gestão dos stints passou a ter ainda mais peso. Antonio Fuoco reconheceu que a Ferrari não podia ter feito nada mais para…...