F1: Colton Herta testa com a McLaren em Portimão

A McLaren começou hoje a testar no AIA, Autódromo de Portimão no Algarve, com a estrela da IndyCar, Colton Herta, que vai rodar dois dias de modo preparar-se para uma sessão de treinos livres durante a temporada de 2022, ou mesmo, como muitos suspeitam, para avaliar a possibilidade de substituir Daniel Ricciardo no próximo ano, ou quando o australiano terminar o seu contrato com a McLaren, no final de 2023.Desde maio que se sabia que a McLaren iria ter o…...