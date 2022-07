GP Áustria F1: Ferrari vence, mas os dramas continuam

A Ferrari venceu o Grande Prémio da Áustria, com Charles Leclerc a triunfar pela terceira vez esta temporada, mas uma vez mais houve drama na boxe da equipa e o sucesso do monegasco acabou por colocar foco na oportunidade perdida de Silverstone.Tudo parecia correr bem à ‘Scuderia’ ao longo da tarde de Spielberg, estando caminho de infligir uma pesada derrota à Red Bull no seu próprio circuito.O F1-75 mostrava-se mais competitivo que o RB18, evidenciando um ligeiro ascendente no que…...