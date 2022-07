GP Áustria F1, Fernando Alonso: bom andamento, mas mecânica traiu-o…

Esteban Ocon alcançou um bom resultado para a Alpine, mas Fernando Alonso teve um fim-de-semana bem mais difícil, após um problema elétrico que o obrigou a abandonar a corrida Sprint durante a volta de formação.O carro do espanhol foi equipado com uma nova unidade motriz, com Alonso forçado a partir da 19ª posição: “Foi uma corrida muito difícil, especialmente pelo facto de ter partido tão atrás, mas tínhamos ritmo, embora estivéssemos todos num comboio DRS e ninguém conseguia ultrapassar. Perdemos…...