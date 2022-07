GP Áustria F1: Mattia Binotto deixou de assistir à corrida depois do abandono de Sainz

Foi uma corrida muito forte da Ferrari no GP da Áustria. Estiveram sempre no controlo da prova e não falharam nas decisões estratégicas, no entanto falhou o monolugar de Carlos Sainz. Entre as curvas 3 e 4 o F1-75 do espanhol perdeu potência e depois incendiou-se, acabando com as esperanças da equipa num resultado ainda mais sólido. Mattia Binotto admitiu que não conseguiu assistir ao final corrida, numa altura em que, também Charles Leclerc lutava com problemas técnicos no seu…...