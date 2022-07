Penafiel Racing Fest: Campeonato de Portugal de Drag Racing levou ao rubro milhares de espetadores

Foi perante uma verdadeira multidão que não arredou pé de fio a pavio do evento, que o Campeonato de Portugal de Drag Racing viveu no Penafiel Racing Fest Penafiel (PRF) a sua segunda prova, que se transformou assim, uma vez mais e como acontece sempre neste festival motorizado, numa jornada de grande divulgação desta modalidade tão particular. Novidade absoluto entre os campeonatos oficializados pela FPAK, o Campeonato de Portugal de Drag Racing foi de encontro à “prova aberta” que, desde…...